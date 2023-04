ASSE, PSG : affaire Galtier... Alain Blachon s'indigne, Damien Comolli aussi

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après Roland Romeyer, Alain Blachon a balayé sur TL7, la chaîne de la Loire, les accusations de racisme qui accablent Christophe Galtier depuis Nice, son ancien club. « On n’a jamais eu de souci de racisme ou de relations agressives avec certains joueurs, témoigne Blachon Le propre de Christophe, c’était justement de fédérer les joueurs, d’avoir un contact très proche avec eux. Il peut avoir dit que l’équipe ne lui correspondait pas à lui. De là à dire qu’il a parlé de gens de couleur… Ce n'’est pas son truc. Il n’a pas eu l’idée de se dire "ah ben non, lui je ne le fais pas jouer parce que c’est un Arabe". On n’a jamais eu de discussion de ce type. C’est quelqu’un de très sensible, qui aime les gens heureux, qui aime faire plaisir aux gens. Il aime être heureux et là il est dans un état vraiment très difficile. »



« Il a mis en valeur des jeunes de toutes origines »



Et à lui d'ajouter, dans Le Progrès... « À aucun moment je ne l’ai entendu proférer des mots ou des propos racistes à l’encontre de ses joueurs. Il les aimait tous ! Il a mis en valeur des jeunes de toutes origines, que ce soit Kurt Zouma, Faouzi Ghoulam, Idriss Saadi, Josuha Guilavogui… Il a également tout fait pour qu’Aubame progresse. Il ne pensait qu’à l’efficacité de son équipe et pas à la couleur de peau ou à la religion des uns ou des autres. Il faisait tout pour aménager les entraînements. Il permettait aux joueurs d’utiliser le vestiaire comme salle de prière. » (avec Poteaux Carrés)

"Damien Comolli, le président de Toulouse, proche de Galtier, a lui aussi témoigné, sur Twitter : "Christophe Galtier c’est l’honnêteté, la tolérance, un grand cœur, aimant et protégeant ses joueurs. Voilà l’homme et l’entraîneur que je connais."