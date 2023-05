ASSE, Real Madrid - Mercato : un coup bas d’Ancelotti à l’OM a fait les affaires des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Niels Nkounkou (22 ans) a envoyé un message fort sur son avenir hier sur le site de la Ligue 2. « J’aimerais me fixer dans un projet, ne plus me retrouver dans l’incertitude tous les étés sans savoir où je vais faire la saison. J’aimerais trouver de la stabilité quelque part » a expliqué le jeune piston de l’ASSE. Joueur phare du club forézien en cette seconde partie de saison, l’ancien défenseur de l’OM est également revenu sur son départ du club phocéen pour Everton en juillet 2020.

Ancelotti a convaincu Nkounkou de venir à Everton

À l’époque, Nkounkou n’a pas hésité longtemps avant de filer chez les Toffees. « J’avais pas mal de propositions pour signer mon premier contrat pro, à commencer par celle de l’OM bien sûr mais j’avais aussi Everton et plusieurs clubs français et étrangers. Mais un jour, j’ai reçu un coup de fil de Carlo Ancelotti et ça a tout changé », a-t-il ajouté. Aujourd’hui, c’est l’ASSE qui récolte les fruits de son passage dans le club anglais.

Pour résumer Sans Carlo Ancelotti, Niels Nkounkou (22 ans) n'aurait sans doute pas connu la même carrière, lui qui brille actuellement sous le maillot de l'AS Saint-Étienne après avoir été formé à l'Olympique de Marseille. Son départ à Everton a tout changé.

Bastien Aubert

Rédacteur