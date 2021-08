PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Messi à Paris, c'est monstrueux »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

« Avec l'arrivée de Sergio Ramos au PSG, je m'attendais davantage à voir Cristiano Ronaldo débarquer. Finalement, ce devrait être Lionel Messi. Messi en Ligue 1, c'est la plus grosse aventure du championnat français depuis les départs de Platini et Zidane. A l'époque, on parlait encore de Division 1... Ce que le PSG va réussir à faire, c'est monstrueux. Beaucoup de supporters adverses sont jaloux de voir Lionel Messi débarquer à Paris mais c'est extraordinaire pour la Ligue 1, pour sa visibilité, pour sa crédibilité à l'international. En plus, cela intervient à une période où les supporters reviennent au stade. Tout est réuni pour que les choses soient belles pour le football français.

« Le Barça sanctionné de son manque d'anticipation »

Pour le FC Barcelone, le départ de Messi est un coup dur. En même temps, cela sanctionne aussi un manque d'anticipation au niveau de l'équipe dirigeante... A un moment donné, le club catalan a manqué de clarté, de fermeté et s'est mis en difficulté tout seul en se bridant dans un modèle économique ne lui permettant plus d'assumer la présence de l'Argentin. Il faut quand même avoir conscience que pour Lionel Messi quitter le Barça n'était pas un choix voulu. Que même s'il a choisi Paris, c'est un peu par défaut. Maintenant, on ne va pas bouder notre plaisir pour autant. Que Messi parte en pleurs du FC Barcelone, c'est normal étant donné ce qu'il a fait au Barça depuis 20 ans. On va aussi dire que c'est une bonne excuse par rapport au choix qu'il va faire.

« Pochettino devra être performant avec les égos »

Cela met aussi la pression sur le PSG qui est désormais dans l'obligation de remporter la C1. Avec la présence de Messi, c'est sûr que Mauricio Pochettino aura davantage de possibilité de gestion. Le PSG s'enlève un petit poids par rapport à la gestion de l'avenir de Mbappé mais cela va obliger le coach à être performant dans la gestion des égos.

Neymar et Messi sont potes. C'est aussi le cas de Neymar et Mbappé. Il n'a pas de raisons que ça se passe mal entre Messi et Mbappé... Maintenant on verra si les bonnes ententes dureront. Avec la gestion de Donnarumma face à Navas, le PSG avait déjà ajouté beaucoup de concurrence. Avec Messi devant, cela devient carrément la folie. Il va falloir trouver un équilibre de traitement de chacun pour ne pas créer ni de clans, ni de jalousies et que tout le monde pense en équipe. Le gros du travail est là. Il n'est pas question de savoir si Mbappé marquera plus que Neymar ou Messi mais comment devenir une grande équipe plus qu'une somme d'individualités. Par le passé, Paris a souvent été montré du doigt pour les caprices et pleurnicheries des uns et des autres. La clé est là : créer une équipe pour aller au bout des ambitions. »