FC Barcelone : une pépite marocaine dans les plans de Xavi la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ilias Akhomach pourrait bien être l’invité surprise du 11 de Xavi cette saison. Son compatriote marocain Abdessamad Ezzalzouli était beaucoup plus en vue dans la fin du mandat de Ronald Koeman avant d’être effacé par le retour de Dembele. Pourtant Xavi n’a pas oublié son ailier.

Selon Sport, Akhomach, 18 ans, aura aussi bien son maillot avec la réserve qu’avec les pros la saison prochaine. Xavi compte sur le crack de la Masia qui pourrait avoir des opportunités si rien n’avance sur le mercato barcelonais.

Le poste d’ailier, prépondérant dans le 4-3-3 de Xavi, n’est pas prioritaire par rapport aux dossiers Kounde, Lewandowski ou Bernardo Silva, mais Dembele n’a jamais été aussi proche du départ et le dossier Raphinha se complique.

L’international U19 n’a joué que 3 matches avec l’équipe professionnelle pour le moment mais Ilias Akhomach a une carte à jouer cette saison au poste d’ailier droit. Après Ansu Fati, Pedri, Gavi ou encore Nico, un nouveau gamin pourrait surprendre le Camp Nou.

Pour résumer

Ilias Akhomach pourrait avoir des opportunités cette saison. Xavi compte sur lui en attendant le déroulement des dossiers Raphinha et Dembele. Le Marocain fera la pré-saison avec les A et aura droit à son maillot avec l'équipe pro. Si rien n'avance pour Dembele et Raphinha, Akhomach aura une carte à jouer avec Xavi au poste d'ailier droit.