Real Madrid : un malaise Vinicius secoue bien le vestiaire madrilène

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Entre les propos honteux à son encontre, prononcés dans tous les stades d'Espagne, et son attitude, parfois provocante à l'égard de joueurs adverses, Vinicius Junior demeure toujours dans l'actualité du Real Madrid. Et la demi-finale retour de Coupe du Roi, hier soir face au FC Barcelone (4-0), n'a pas échappé à la règle.

Surtout pas, même, le Brésilien trouvant une fois encore le moyen de s'accrocher verbalement et physiquement avec Gavi. De toute évidence, certains partenaires de l'attaquant commencent à en avoir marre. Témoins, les propos de Federico Valverde après la rencontre.

"Au lieu de profiter du match, on les affronte"

"Il faut qu’on réfléchisse un peu plus. Et je ne parle pas seulement des joueurs de Barcelone. Nous aussi, on doit le faire. Ça fait partie du football. Au lieu de profiter du match, on les affronte."