FC Barcelone - Mercato : Chelsea prêt à faire une fleur aux Blaugranas

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Tous ces éléments ont incité Chelsea à réfléchir sérieusement à la possibilité de résilier le contrat de PEA. Celui-ci court jusqu'en 2024. Les Blues, qui se sont considérablement renforcés et qui ont besoin de dégraisser à présent, sont prêts à s'assoir sur 12 M€, selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, pour voir partir leur joueur. Ce serait une aubaine pour le Barça, qui pourrait donc se doter d'une doublure expérimentée à Robert Lewandowski sans avoir à verser le moindre centime. Aubameyang, lui, serait enthousiaste à l'idée de retourner en Catalogne.

La fiche de Pierre-Emerick Aubameyang

🚨Chelsea may have to accept a £12 million loss on Pierre-Emerick Aubameyang, with the Blues likely to struggle to offload their high-earning flops. 🇬🇦 🔵 #CFC https://t.co/gvgCTUhcjI pic.twitter.com/nZnVrH9xR0