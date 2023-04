FC Barcelone, PSG - Mercato : les Blaugrana optismistes pour la prolongation de Dembélé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En effet, Dembélé n'est sous contrat que jusqu'en 2024. Et le Barça veut donc soit le prolonger, soit le transférer à l'intersaison, sachant qu'il a une clause de 50 M€ dans son bail. La volonté de tout le monde est de continuer l'aventure entamée en 2017. Mais pas à n'importe quel prix, d'un côté comme de l'autre. Le Barça veut que le Français intègre sa nouvelle grille salariale alors que le joueur, qui a fait de gros efforts pour prolonger, veut retrouver ses émoluments d'il y a six ans. Les négociations s'annoncent donc longues mais, selon Fabrizio Romano, l'optimisme est de rigueur.

La fiche d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé contract expires in 2024 — includes 50M€ release clause this summer. Formal talks over a new contract have not started yet but both parts are very calm. 🔵🔴 #FCB



Xavi wants the player to stay, Dembélé is happy at Barça. First meetings will take place soon. pic.twitter.com/7oqK2JQG7G