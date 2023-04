FC Barcelone, PSG - Mercato : Suarez rétropédale après son annonce du retour de Messi au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi matin, Luis Suarez a posté une photo de lui et Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone en story de son compte Instagram avec la mention "back", laissant donc entendre que la Pulga allait faire son retour au Barça cet été.

Un simple souvenir

Mais quelques heures après sa publication, l'attaquant uruguayen l'a supprimé après avoir vu l'ampleur qu'elle a prise et l'a refaite en précisant qu'il ne s'agissait que d'un simple souvenir de son aventure catalane qu'il voulait partager. Mais pour beaucoup, Luis Suarez sait très bien ce qu'il fait et n'a pas fait cela pour rien. Pour rappel, Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et est entré en négociations avec le Barça pour un retour cet été.

⚽️ FC Barcelone, PSG - Mercato : Suarez vend la mèche pour le retour de Messi au Barça #ButFC https://t.co/sCZnSs2WIr — But! Football Club (@club_but) April 21, 2023

Pour résumer En story de son compte Instagram, Luis Suarez a posté une photo de lui et Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone avec la mention "back. Mais alors que tout le monde pensait que l’Uruguayen annonçait le retour de la Pulga au Barça, il ne s'agirait finalement que d'un souvenir.

