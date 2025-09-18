Quatre jours après la défaite de l’OL sur la pelouse du Stade Rennais, la colère ne retombe pas dans le Rhône. Le scénario du match, marqué par plusieurs décisions arbitrales contestées et par la blessure de Rémy Descamps, continue d’alimenter les débats.

La victoire du Stade Rennais contre l’OL (3-1) dimanche n’a pas fini de faire couler de l’encre.Tout avait commencé par un premier tournant : l’exclusion de Tyler Morton. Jugée sévère par de nombreux observateurs, cette expulsion a fragilisé l’OL, contraint de jouer en infériorité numérique. Dans la foulée, une semelle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah n’a, elle, pas été sanctionnée d’un carton rouge, suscitant incompréhension et accusations de « deux poids, deux mesures ».

Mais le véritable foyer de la polémique reste le premier but rennais. Sur l’action, Jérémy Jacquet heurte le gardien lyonnais Rémy Descamps dans les airs, permettant à Anthony Rouault d’égaliser. Un contact jugé irrégulier par le camp lyonnais, d’autant que le choc n’était pas anodin. Hier, Paulo Fonseca a confirmé que Descamps souffre d’une lésion ligamentaire au poignet et sera indisponible un mois. Une blessure lourde de conséquences pour l’OL, qui devra se passer de son portier titulaire dans une période charnière de la saison.

Quand Ligue1+ choisit ses images…

Sur les réseaux sociaux, la grogne est montée d’un cran lorsque Ligue1+ a diffusé la vidéo du but litigieux pour le mettre en avant. Les réactions n’ont pas tardé : « Eh Ligue1+, faire la promotion d’un but marqué par un mec qui aurait dû être expulsé et sur une action où un attaquant blesse le gardien lyonnais (et donc le but aurait dû être refusé), ça ne vous dérange pas trop ? », a lancé un internaute sur X. Face à la vague de critiques, la chaîne a finalement supprimé la séquence… mais le mal était fait.

Ce retrait de vidéo n’a fait qu’amplifier le sentiment de malaise. Dans les rangs lyonnais, certains dénoncent une forme de dissimulation et accusent la LFP de chercher à étouffer l’affaire. D’autant que la révélation des propos de Stéphanie Frappart à la VAR dimanche, jugés « lunaires » par plusieurs commentateurs, n’a rien arrangé.

Résultat : au lieu d’apaiser la contestation, cette gestion brouillonne nourrit la défiance envers l’institution. L’Olympique Lyonnais, déjà frustré par sa première défaite de la saison, doit en plus composer avec une blessure majeure et un climat d’injustice qui pèse lourd dans les têtes. Une chose est sûre : l’affaire est loin d’être close.