FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi ouvre grand la porte à Messi

Les rumeurs concernant un retour de Lionel Messi à Barcelone s'étaient arrêtées ces derniers temps et il a fallu que le père du génie dîne avec Joan Laporta hier soir. Immédiatement, la presse catalane en a eu l'écho et a relancé la machine. Et si le septuple Ballon d'Or, qui sera en fin de contrat en juin et dont les négociations pour une prolongation avec le PSG n'avancent pas, revenait dans son club de toujours ? Son entourage a fait comprendre qu'une dernière pige, histoire de partir dignement, contrairement à 2021, l'intéresserait.

Interrogé sur le sujet ce soir en conférence de presse, Xavi a évidemment donné son feu vert à un retour de son ancien coéquipier : "Il est évident que le FC Barcelone et Barcelone sont sa maison, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça dépendra de ce qu'il veut faire à l'avenir. Le meilleur footballeur du monde et de l'histoire conviendra toujours au club". Y a plus qu'à !