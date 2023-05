FC Nantes, ASSE : Jean-Michel Larqué détruit Waldemar Kita sur sa prime de maintien

Dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche, Jean-Michel Larqué a chargé contre la prime de maintien offerte par Waldemar Kita à ses joueurs au FC Nantes :

« C'est pathétique. C'est donc la même personne qui a eu cette idée géniale de donner une carotte aux joueurs. C'est la même personne qui disait, au soir de la victoire face à Lyon en demi-finale, qu'il n'en avait rien à cirer de la finale de la Coupe de France et que le plus important était de se sauver en Ligue 1. Ce jour-là, il a coupé les jambes à ses joueurs (…) C'est la même personne qui pense que tout peut se gagner et s'acheter avec de l'argent (…) Penser qu'une prime de maintien va rendre meilleur et va laver les tête de Pallois et de ses coéquipiers, c'est pathétique, c'est ridicule. C'est même tordu ! »