FC Nantes : avant Troyes, le Stade Rennais vient hanter les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Jérémie Pignard ne réussit pas aux Nantais cette saison. Arbitre du match perdu contre l’OM et de la défaite dans le derby face à Rennes, l’arbitre français sera au sifflet du Nantes-troyes de ce week-end. Également présent lors du match nul face à Ajaccio, Jérémie Pignard n’a jamais été au sifflet pour une victoire nantaise cette saison. De mauvaise augure ?

Un adversaire en grande difficulté

Les Troyens sont eux sur une série catastrophique, et n’ont pris que trois petits points depuis le début de la phase retour, soit le pire total de tout le championnat. Patrick Kisnerbo, l’entraîneur australien nommé pour remplacer Bruno Irles affiche ainsi des statistiques catastrophiques.

Son joueur Adil Rami l’a fortement remis en cause après la nouvelle défaite troyenne ce week-end. Interrogé sur la capacité du coach à relever l'équipe, le champion du monde 2018 a balayé : "Je vais botter en touche parce qu'il me reste huit matchs avec cet entraîneur, et si je peux avoir le maximum de minutes...". Ambiance à Troyes...