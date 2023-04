OGC Nice, FC Nantes : Todibo reprend Delort de volée dans l’affaire Galtier

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L’affaire Galtier repart de plus belle. Une semaine après le début des révélations au sujet du Ramadan Gate, le coach du PSG est encore dans la tourmente. Dans son édition du jour, L’Équipe donne les avancées d’un dossier soumis à enquête et qui a progressé du ôté de l’OGC Nice. Si le club azuréen se défend d’avoir imposé le silence radio à ses joueurs en justifiant le mutisme par l’approche de la réception de Bâle, ce jeudi en Ligue Europa Conférence, on apprend que Jean-Clair Todibo a fait des siennes en fin de semaine dernière. D’après le quotidien sportif, le défenseur central de l’OGC Nice a recadré vendredi sur Snapchat Andy Delort à la suite de son message de soutien à Galtier. L’ancien stoppeur du FC Barcelone a ainsi regretté que l’ex-Niçois ait, selon lui, une mémoire défaillante sur les « évènements de l’an dernier. »