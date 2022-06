FC Barcelone : Lewandowski craque, le remplaçant idéal à Mbappé se propose au Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « Gabriel Jesus coûte 50 M€ »

Marca fait savoir que Gabriel Jesus a été proposé aux deux clubs de Madrid, l’Atlético et le Real pour un tatif de 50 millions d’euros. L’attaquant brésilien serait le buteur le plus apprécié par Carlo Ancelotti sur le marché et veut partir depuis l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City. Problème : les dirigeants de la Casa Blanca n’ont pas encore étudié le dossier d’un 9.

SPORT : « Guardiola valide Lewandowski »

Si la prolongation de Gavi reste en suspens et qu’il n’y aurait pas d’offre concrète de Manchester United pour Frenkie De Jong, le mercato du FC Barcelone pourrait avancer grâce à Robert Lewandowski. Depuis Manchester City, Josep Guardiola a validé ce renfort au Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Seulement le Barça »

Les déclarations fracassantes de Lewandowski d’hier soir sont reprises par le journal catalan, l’attaquant polonais détruisant le Bayern Munich pour n’ouvrir la porte qu’au FC Barcelone cet été. Le 14e sacre de Rafael Nadal à Roland-Garros est encore mis en avant.

AS : « Je me sens encore compétitif »

Là aussi, le quotidien madrilène fait sa couverture du jour sur le roi Nadal. Au rayon du football, on apprend que le Real Madrid va faire une tournée d’avant-saison aux États-Unis et que personne ne gagnera dans les vestiaire du FC Barcelone plus de 10 millions d’euros net. Foi de Joan Laporta.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 7 juin 2022. Au menu : la position très claire de Robert Lewandowski au sujet de son avenir au FC Barcelone et le rapprochement entre le Brésilien Gabriel Jesus et le Real Madrid.

