Xavi a frappé un grand coup au FC Barcelone, le Real Madrid a une autre priorité que Bellingham

MARCA : « Pedri invente 3 points »

Marca revient sur le court mais précieux succès du FC Barcelone au Wanda Metropolitano contre l’Atlético Madrid hier soir (1-0). De son côté, Ferland Mendy est très critiqué après la défaite du Real Madrid à Villarreal (1-2).

MUNDO DEPORTIVO : « Coup de leader »

Ousmane Dembélé est mis en avant après la victoire du Barça, qui offre désormais trois points d’avance sur le Real Madrid en Liga. « Sans bien jouer, on repart avec les trois points et c’est l’essentiel, a résumé Xavi à la fin du match. Ce qui est important, c’est aussi d’avoir su encore ne pas encaisser de but. On a su souffrir et avec cette victoire, on a frappé un grand coup. »

SPORT : « Ils volent »

La prestigieuse victoire du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann est mise en lumière par Mundo Deportivo, qui encense le Français Dembélé. Du côté du Real Madrid, on veut à tout prix prolonger le contrat de Toni Kroos qui expire en juin prochain.

AS : « Gros coup au classement »

Le gros coup du Barça à Madrid fait aussi les gros titres chez As, qui revient sur la fin de match musclée. Le quotidien madrilène revient sur le onze aligné par le Real Madrid à Villarreal... qui ne comportait aucun joueur espagnol. Seuls 14 des 55 recrues depuis 2009 sont d’ailleurs de nationalité ibérique.