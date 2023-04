Résultat Ligue 2 : les Girondins cartonnent et reprennent la deuxième place au FC Metz

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

En clôture de la 32e journée de L1, Bordeaux s'est imposé contre Grenoble grâce à un but de Josh Maja peu avant la mi-temps, sur un corner dévié par Yoann Barbet, et à deux autres buts après la pause, de Davitashvili et Maja.

A 6 points du Havre

Ce succès permet aux Girondins de reprendre la 2e place au FC Metz, victorieux sur le terrain de l'ASSE (3-1) samedi. Et de revenir à 6 points du leader havrais.

Le classement de L2