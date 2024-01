Pour la venue de Gift Orban, c'est officiel. En plus des rumeurs qui grandissent au sujet d'un milieu de terrain turc et d'un éventuel retour de Karim Benzema.

OL - Mercato : une offre en Turquie, officiel pour Orban et un départ en Belgique

OL - Mercato : Lyon touche au but pour sa cinquième recrue, un accord est tombé !

OL - Mercato : un extraterrestre débarque à Lyon !

PSG, OL - Mercato : le Real Madrid laisse le champ libre à Paris et Lyon pour Benzema !

Stade Rennais, OL - Mercato : Matic prépare un coup de force pour faire plier Rennes

PSG : Mbappé s'évite un premier bras de fer avec les Qataris

PSG : le chouchou d'al-Khelaïfi détourné par le FC Barcelone ?

PSG - Mercato : la deadline du Real Madrid pour Mbappé serait toujours d'actualité !

PSG, Real Madrid - Mercato : pessimiste pour Mbappé, Paris a déjà activé un plan B !

PSG - Mercato : rebondissement dans le dossier Moscardo !

US Orléans - PSG : une polémique éclate avant le match !

Zidane à l'OM ou au PSG, la double annonce de l'un de ses fils

OM : McCourt convoque Longoria en urgence, coup dur en vue au Mercato !

OM - Mercato : la quatrième recrue bouclée avant le Stade Rennais ?

OM : un signe fort envoyé par les Saoudiens à McCourt pour la vente du club ?

OM - Mercato : une deuxième offre va partir pour Benrahma !

OM - Mercato : le Stade Rennais bloque deux départs cet hiver !

OM - Mercato : Marseille s'attaque à Merlin, le FC Nantes a déjà donné sa réponse

FC Nantes : une grosse polémique enfle dangereusement avant Laval

FC Nantes - Mercato : une belle surprise pour remplacer Hadjam ?

FC Nantes - Mercato : Kadewere justifie son choix Nantes et égratigne l'OL

FC Barcelone, PSG : Joanna Sanz va finalement aider Dani Alves !

Laporta tape du poing sur la table avec Xavi, nouvel affront du FC Barcelone au Real Madrid !

FC Barcelone : Vitor Roque a déjà mis une pile à Lewandowski



FC Barcelone : Laporta en remet une couche sur Xavi

Real Madrid - Mercato : ça se précise pour Alphonso Davies !





ASSE : les supporters des Verts se distinguent encore

ASSE : Dall’Oglio a reçu deux très bonnes nouvelles avant Pau

ASSE - Mercato : une piste hivernale s'engage en Ligue 1 (officiel)

ASSE - Mercato : les Verts activent deux nouvelles pistes dont un ancien de l'OM

ASSE : Caiazzo s’active, de nouvelles révélations sur la vente ont fuité !

ASSE - Mercato : une ancienne piste se rapproche d'un autre club de Ligue 2

ASSE, FC Nantes, OM, PSG, Stade Rennais : du très lourd en Coupe Gambardella





Des offres pour Yoro (LOSC) et Todibo (Nice), un rebond exotique pour Genesio (ex-Rennes) ?



RC Lens - Mercato : le remplaçant de Danso pisté en L1 et recruté pour 3 M€ ?



Stade Rennais - Mercato : deux recrues arrivent à Rennes, Matic se rapproche de l'OL



Stade Rennais - Mercato : Lees-Melou enrage à Brest, un transfert juteux en vue ?



RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent leur premier départ de l'hiver





Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 18 janvier. On y parle bien entendu de mercato hivernal ainsi que de l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone.