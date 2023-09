OL : deux cadres réagissent au départ de Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

11 mois et puis s'en va... Laurent Blanc n'est plus le coach de l'OL et Clinton Mata a réagi à son départ sur X. "Par ce message, j'aimerais remercier Laurent Blanc qui a tout fait pour m'attirer à l'OL. Merci à lui pour ses conseils et les moments passés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour la suite", a posté la recrue lyonnaise.

Lovren honoré de l'avoir côtoyé

Dejan Lovren a lui aussi réagi, toujours sur l'ancien Twitter. "Merci Laurent Blanc. C'était un honneur pour moi. Vous êtes une des raisons de mon retour à Lyon. Merci pour tout", a posté le Croate. Pas de quoi améliorer ses relations avec John Textor, qui avait cherché s'en séparer cet été... Lovren avait déjà eu une prise de position marquée après le départ de Jean-Michel Aulas...

Merci Laurent Blanc. C'était un honneur pour moi.



Vous êtes une des raisons de mon retour à Lyon.



Merci pour tout. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life