OM : Gattuso réalise des débuts catastrophiques en L1, l’Italien accuse le coup après Lens

S’il réalise le meilleur démarrage européen d’un coach de l’OM (7 pts en 3 matchs) depuis très longtemps, Gennaro Gattuso est loin d’avoir la même réussite en Ligue 1, lui qui n’a pris que 4 points en cinq matchs après la défaite des Phocéens à Lens (0-1) et affiche le pire bilan d’un coach de l’OM depuis Albert Emon il y a 21 ans…

Gennaro Gattuso ne compte que 4 points après ses 5 premiers matchs sur le banc avec l'@OM_Officiel en @Ligue1UberEats.



Le plus mauvais départ de la carrière d'un entraineur avec le club phocéen dans l'élite depuis Albert Emon en 2002 (2). #RCLOM — Stats Foot (@Statsdufoot) November 12, 2023

Gigot : « Rageant de prendre un but comme ça » Samuel Gigot (sur Prime Vidéo) : « C’est très rageant de prendre un but comme ça, à ce niveau on doit être plus dur, avoir plus d’envie, avoir la rage de ne pas prendre de but. On sait qu'ils sont dangereux sur corner, on ne peut pas se permettre de prendre un but comme ça dans notre situation. Tactiquement on était bien en place, on les a bien embêtés, il n’y avait pas beaucoup d’occasions, on a quelques situations, ils ont été plus efficaces que nous on est très déçu. On devait plus y croire, dans les 30 derniers mètres, on a de la qualité, en équipe, on le voit par séquence, on peut proposer du beau football il faut être plus tueur dans les deux surfaces ».

« C’est un championnat plus difficile que ce qu’on dit »

Sur Prime Vidéo, le coach olympien est revenu sur ce match au scénario cruel : « C’était un match assez dur, intense, face à une équipe qui joue dur sur l’homme. On a fait beaucoup d’erreurs. Je m’attendais à bien mieux de mon équipe. On aurait dû faire plus. Mais voilà, c’est le niveau de la Ligue 1. On sait à quoi s’attendre. C’est un championnat plus difficile que ce qu’on dit. Il ne faut pas parler de malchance ou de quoi que ce soit. On a fait le match qu’on devait faire mais on voulait revenir à la maison avec un autre résultat ».

Quant à savoir si l’équipe olympienne avait compris ses principes, l’ancien du Milan AC n’a pas été d’accord avec l’analyse : « Moi, je n’ai pas forcément vu ça. On est tombé sur une équipe qui centre beaucoup, avec des renversements, qui attaque au second poteau. Je ne pense pas que mes joueurs n’aient pas compris mes principes. C’est une partie qui se joue à pas grand-chose, avec beaucoup de verticalité. On était peut-être inférieur au niveau physique. On doit faire mieux dans ce registre et faire moins d’erreurs ».

