OM - Troyes : les Marseillais devant, Vitinha s'est illustré !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

A la pause, l'essentiel est fait pour l'OM. Mener contre Troyes, prendre, provisoirement les trois points, et passer ainsi devant le RC Lens au classement en récupérant la seconde place derrière le PSG.

Reste que cette première période est aussi synonyme de grand première pour l'attaquant portugais, Vitinha. Qui dès la 3e minute ouvrait le score et son compteur personnel. En pivot dans la surface de réparation, il se retournait, éliminait Salmier et frappait du pied droit sous la barre transversale (1-0, 3e). Ce même Vitinha qui aurait pu doubler la mise à la 7e, frappe détournée par Gallon, et surtout à la 13e minute, en loupant le cadre à bout portant sur un centre parfait de Kolasinac.

L'OM doublait finalement la mise à la 40e minute avec le but de Under, idéalement servi par Valentin Rongier. D'une frappe du pied gauche, le Turc trompait gallon sur sa droite. Les Marseillais sont bien lancés.