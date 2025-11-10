PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes)

Surveilé de près par le PSG et le FC Barcelone en vue du prochain mercato, Tylel Tati (17 ans) continue sa progression non sans mal au FC Nantes.

Le dossier Tylel Tati commence à agiter sérieusement les coulisses du mercato. Révélé cette saison sous les ordres de Luis Castro, le jeune défenseur central du FC Nantes attire les regards des plus grands clubs européens. Le FC Barcelone s’est positionné, mais selon plusieurs sources, c’est bien le PSG qui aurait pris une longueur d’avance dans la course à sa signature.

Âgé de seulement 17 ans, Tati impressionne par sa maturité, sa puissance et sa qualité de relance. Des qualités qui séduisent Luis Enrique, déterminé à renforcer la défense parisienne avec des profils jeunes et prometteurs. D’après l’insider PSG Inside Actus, « pour Tati, ça discute énormément », et Paris serait aujourd’hui le club le mieux placé pour attirer la pépite nantaise dès la saison prochaine.

Le projet parisien, la perspective de remplacer Marquinhos à terme et la volonté de ce Parisien se coeur de rester en Ligue 1 pourraient faire pencher la balance. Le FC Barcelone n’a pas encore abandonné, mais les discussions entre le clan Tati et le PSG seraient déjà bien avancées.