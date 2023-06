OM : McCourt refroidit les Saoudiens, Riolo fait une annonce fracassante sur la vente !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM vendu aux Saoudiens, les supporters en rêvent depuis des années. Le sujet a été relancé ces derniers temps mais Daniel Riolo n’a pas manqué d’apporter quelques précisions à même de ralentir le dossier.

McCourt trop gourmand ?

« J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droits de Jacques Saadé (président de la CMA CGM, ndlr) qui m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais, a lancé le journaliste de RMC Sport dans l’After Foot. Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM. Vous avez tous vu que le fameux hashtag #venteOM est reparti de plus bel sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas certaines personnes peuvent croire que si l’on avait la moindre information on n’en parlerait pas. »

De son côté, Romain Molina a confirmé confirme sur un Space que Frank McCourt demandait trop cher à l’Arabie Saoudite dans le cadre d’une vente OM. On parlait récemment d’un tarif d’environ 300 millions d’euros.

Romain Molina confirme sur le Space de @ByanNassr que McCourt demande trop cher à l’Arabie Saoudite dans le cadre d’une Vente OM pic.twitter.com/nT765eiHRe — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) June 12, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur