OM - Mercato : Guendouzi confirme ne pas être chaud pour partir !

Mattéo Guendouzi était interviewé par Jérôme Rothen sur RMC en ce début de soirée. Il a évidemment été question de son avenir, lui que les dirigeants de l'OM espèrent vendre au prix fort en Angleterre cet été afin de financer leur mercato. Mais le départ d'Igor Tudor, avec qui il ne s'entendait pas, a rebattu les cartes. Et le milieu de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2025, envisage sérieusement de rester, même s'il n'a pas que des amis dans le vestiaire marseillais, selon L'Equipe.

"Gagner des trophées, ça me tient à cœur, encore plus avec l'OM"

"Mon avenir ? Ce sont des discussions qu'il va falloir avoir avec la direction. Pour le moment, on n'en a pas encore parlé. Les cartes sont redistribuées avec l'arrivée prochaine d'un nouveau coach. Il faudra connaître la position de la direction, du nouveau coach. Beaucoup de facteurs vont entrer en compte. On va se poser, discuter de tout ça. On verra. J'ai toujours voulu faire de grandes choses ici. Gagner des trophées, ça me tient à cœur, encore plus avec l'OM. Avec cette fin de saison, il y a un goût d'inachevé. J'ai envie de faire des belles choses. Non, la direction ne m'a jamais parlé de valeur marchande. Elle n'a pas tenu ce discours-là. On m'a toujours dit que j'étais un joueur très important."

Matteo Guendouzi est revenu sur la fin de saison de l'OM et sur son avenir 👇#TeamOM https://t.co/w4c6sLHRPh — La Provence OM (@OMLaProvence) June 7, 2023

Pour résumer Dans une interview sur RMC, Mattéo Guendouzi a expliqué qu'il n'était pas encore parti de l'OM. C'est pourtant la volonté des dirigeants de le vendre cet été, notamment en Premier League. Mais le milieu préfèrerait rester pour faire oublier sa deuxième partie de saison manquée.

