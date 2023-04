PSG : Galtier en dit plus sur les maux de Mbappé et envoie un message fort au RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG s’est relancé en s’imposant hier à Nice (2-0). Après deux défaites d’affilée au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier ont su réagir malgré la petite forme de Kylian Mbappé (24 ans) à l’Allianz Riviera. « Il était très incertain, je pense qu’il a joué diminué. Mais il a tenu à être sur le terrain, à être avec l’équipe dans un moment difficile », a justifié le coach du PSG.

« Il faudra autant de combativité et de solidarité »

Galtier, après avoir rassuré sur l’état de santé de Nuno Mendes, a ensuite envoyé un message limpide au RC Lens avant le choc de samedi prochain au Parc des Princes (21h). « C’était un match difficile, on avait beaucoup de pression sur les épaules, surtout après la victoire de Lens, a-t-il analysé. On aurait pu faire mieux dans les transitions, il faudra avoir une meilleure utilisation du ballon, on jouait trop en passes courtes. Il fallait aérer le jeu, on ne l’a pas fait. La semaine prochaine, il faudra autant de combativité, de solidarité mais une meilleure utilisation du ballon. »