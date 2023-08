PSG : Mbappé se moque ouvertement des joueurs de Luis Enrique !

Kylian Mbappé continue de focaliser l'attention de la planète football alors que les médias sont unanimes pour dire que sa situation ne change pas. La direction du PSG ne communique plus avec sa garde rapprochée, le Real Madrid attend les derniers jours du mercato (ou un signe de sa part) pour bouger... Du coup, le natif de Bondy s'entraîne très sérieusement chaque jour avec les autres lofteurs au Campus de Poissy. Très sérieusement mais non sans une certaine pointe d'ironie concernant la qualité des deux groupes en présence...

Ainsi, on peut lire dans Le Parisien : "Entre les lofteurs, l'ambiance est bonne et certains ironisent même sur cette situation en imaginant une opposition face aux groupes des joueurs partis au Japon, persuadés, selon leur terme, de les "laver". Traduisez de les battre facilement". Et c'est vrai qu'avec Pembélé, Dagba, Paredes ou encore Wijnaldum, il y aurait de quoi faire une belle équipe. Mais on imagine mal Luis Enrique mettre en place une telle opposition car une défaite aurait des conséquences terribles sur le moral de ses titulaires...

