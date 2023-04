PSG : Wanda Nara se lâche sur les infidélités de Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après une longue crise et une séparation, causés par un adultère de Mauro Icardi, l'attaquant de Galatasaray, prêté par le PSG, et Wanda Nara filent à nouveau le parfait amour. Pour le média argentin Clarin, la sulfureuse argentine est revenu sur les tromperies de son mari et l’infidélité en général.

"Personne n’est à l’abri des infidélités"

"Personne n’est à l’abri des infidélités. À un certain moment de votre vie, vous l’exercez ou vous les subissez. Je ne sais pas ce qui est mieux ou ce qui est pire. Aujourd’hui, c’est très équilibré entre les hommes et les femmes infidèles. Avant, c’était plus une chose de gars. L’infidélité est très ancienne. Aujourd’hui, les nouvelles générations vivent l’amour autrement et nous apprennent beaucoup de choses. Elles sont plus libres et plus détendues", a-t-elle confié.

Wanda Nara, en exclusiva con Clarín: habló de su nuevo rol como conductora de Masterchef 2023, de las infidelidades, el feminismo y más.



📲 Más información: https://t.co/6HcQ2oNKex pic.twitter.com/kVpWdSiX3a — Clarín (@clarincom) March 18, 2023

