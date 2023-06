PSG, Real Madrid - Mercato : Luis Enrique a pris une décision fracassante pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Kylian Mbappé a décidé de ne pas lever l'année en option comprise dans son contrat avec le Paris Saint-Germain, les décideurs parisiens ont posé un ultimatum au champion du monde 2018 : soit il prolonge son bail avec PSG avant la reprise de l’entraînement, soit il sera vendu cet été.

Luis Enrique ne fera pas des pieds et des mains pour conserver Mbappé

Et d'après Sports Zone, Luis Enrique, qui sera le futur entraîneur du PSG, serait sur la même longueur d'ondes que ses dirigeants au sujet de Kylian Mbappé. "Luis Enrique a lui aussi un avis tranché sur Kylian Mbappé… si le joueur ne prolonge pas son contrat pour rester au moins deux ans, mieux vaut s’en séparer maintenant. Le technicien espagnol apprécie énormément le génie français mais quitte à repartir de zéro, il préfère le faire dès cet été plutôt que de décaler le problème à l’été 2024. Luis Enrique ne fera donc pas des pieds et des mains pour conserver Kylian Mbappé, en dépit de la haute estime qu’il a pour le génie français", expliquent nos confrères.

Pour résumer Comme ses dirigeants, Luis Enrique, qui sera le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, voudrait se séparer de Kylian Mbappé cet été s'il décide de ne pas prolonger son contrat avec le PSG.

