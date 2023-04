Stade Rennais - RC Lens : Haise reste prudent, Openda et Samba ne veulent plus lâcher la 2e place

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour Franck Haise, il s'agit d'abord de garder les pieds sur terre même si le coup réalisé au Roazhon Park est important : « On a fait une très bonne première mi-temps. On ouvre logiquement le score. La suite promet neuf beaux derniers matchs à vivre. Les gros sont toujours là. On fait une belle opération ce soir. 60 points, ce n'est pas suffisant pour avoir la meilleure place possible. Il faut rester calme même si on a le droit de profiter de ce beau moment. Il faudra remettre les ingrédients contre Strasbourg vendredi soir, qui sera aussi un adversaire très compliqué ».

Openda : « Maintenant, c'est à moi de viser plus »

Du côté des joueurs, on savourait le moment présent, à l'image de Loïs Openda, unique buteur de la partie, auteur de sa 15ème réalisation et qui a atteint son premier objectif personnel : « C'est un bonheur d'être un joueur du RC Lens. On fait quelque chose de fabuleux avec nos supporters qui nous soutiennent de partout. On montre nos qualités. Quand on les unit toutes, on montre un football magnifique et nos ambitions jusqu'à la fin de la saison. On vise le plus haut. Pour l'instant, on est deuxièmes. Le nul de Marseille nous a fait du bien dans la préparation de ce match. On se donnera à fond sur ces neuf derniers matchs. Je n'ai jamais dit combien je voulais en marquer mais je m'étais fixé une limite de 15 buts. C'est maintenant à moi de viser plus ! »

Samba : « C'est notre façon de jouer, on ose »

Quant au dernier rempart des Sang et Or Brice Samba, il saluait surtout l'état d'esprit : « Il reste neuf journées, on veut ramener le RC Lens le plus haut possible. On va tout donner. C'est notre façon de jouer, on ose. C'est la clé de notre réussite. On va prendre match par match. On sait que ça va être difficile de conserver cette place mais on va tout donner. On s'est défoncés tous ensemble. J'espère qu'on va bonifier cette victoire contre Strasbourg. On va tout faire pour rester deuxième ! »