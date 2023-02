Match de fou furieux entre Liverpool et le Real Madrid, le Napoli devant à Francfort

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

On ne donnait pas cher du Real Madrid au bout d'un quart d'heure dans l'enfer d'Anfield. Thibaut Courtois venait de se déchirer face à Mohamed Salah et Liverpool menait 2-0, Darwin Nunez ayant ouvert le score dès la 3e minute sur une superbe Madjer suite à une ouverture magique de son coéquipier égyptien. Mais les Merengue ne sont jamais coulés. Ils plient mais ne rompent pas. Patiemment, ils ont attendu que la furia anglaise passe, ont pris le contrôle du jeu et refait leur retard grâce à Vinicius Jr. Le premier but du Brésilien fut un bijou de frappe enroulée dans le petit filet opposé (21e), le deuxième un gros coup de chance, Alisson lui ayant dégagé dessus (36e). Une énorme erreur des gardiens partout, un score nul 2-2 à la pause mais une ambiance toujours aussi majestueuse : vivement la seconde période !

A Francfort, le Napoli fait respecter la logique à la pause. Le SSCN, qui marche sur la Serie A avec ses 15 points d'avance, a ouvert le score par Victor Osimhen à la 40e minute. Confirmant qu'il peut aussi nourrir des ambitions sur la scène continentale.