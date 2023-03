Real Madrid – Mercato : Luka Modric répond aux rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite

Après s'être offert Cristiano Ronaldo cet hiver, Al-Nassr ne semble plus avoir aucune limite dans ses ambitions. Après s'être approché d'Eden Hazard par le biais de son coach Rudi Garcia, le club saoudien s'est mis en tête de convaincre un deuxième Ballon d'Or du Real Madrid en la personne de Luka Modric.

Interrogé sur l'intérêt d'Al-Nassr, le milieu croate (37 ans) a été très clair ce jour en conférence de presse : « Mon souhait est connu : j'ai envie de rester au Real Madrid. Je crois et j'espère que ça arrivera. Tout le reste ne sont que supputations et rumeurs. Je vais le répéter pour la 100e fois, j'espère et je crois que je vais rester au Real madrid ».

Confirmant que les discussions étaient en bonnes voies pour une nouvelle prolongation, Luka Modric n'entend pas raccrocher ses crampons cet été. Pour rappel, le natif de Zadar sera en fin de contrat au 30 juin prochain.

Luka Modrić on Al Nassr links: “My wish is known, I want to stay at Real Madrid. I believe and hope it will happen” ?¬レᆰ️ #RealMadrid



“The rest are only assumptions and rumours. I repeat for the 100th time, I hope and believe I will stay at Real Madrid”. pic.twitter.com/IyzD4SrM06