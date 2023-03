Real Madrid, PSG - Mercato : le plan de Dortmund pour garder Bellingham dévoilé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est une petite bombe qu'a sortie le média allemand Bild ce mardi : le Borussia Dortmund va rencontrer dans les prochains jours Jude Bellingham et son représentant (en l'occurrence, son père) afin de leur soumettre une proposition de prolongation. C'est le responsable des relations avec les joueurs, Sebastian Kehl, qui se charger de ça et son plan a fuité. L'idée est de conserver Bellingham, sous contrat jusqu'en 2025, une saison de plus.

Pour cela, le BvB lui proposera le meilleur salaire de l'histoire du club, à savoir 15 M€ annuels. Et il compte également inscrire dans son contrat une clause libératoire de l'ordre de 150 M€ qui permettra à ses actuels courtisans (Manchester City, Liverpool, Real Madrid, PSG...) de revenir dans un an avec cette somme, sans avoir à passer par une longue phase de négociations. Soit ce qu'il s'est passé l'été dernier avec Erling Haaland. Bellingham, qui pourrait ramener le titre de champion d'Allemagne dans la Ruhr onze ans après (Dortmund est leader avec un point d'avance sur le Bayern... où il joue ce week-end !), se laissera-t-il tenter ?