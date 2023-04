Stade Rennais : Doku et les Bretons sont loin d'avoir abdiqué

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Cela devenait urgent. Car au terme de plusieurs rencontres mal négociées, et d'une lassitude exprimée par son entraîneur, Bruno Genesio, le Stade Rennais était en mesure de tout perdre. Et de ne plus prétendre à une qualification européenne en fin de saison.

Mais ça, c'était avant la venue du Stade de Reims, samedi dernier. Et les Rennais, inspirés, ont battu les Rémois avec un doublé de Jérémy Doku, notamment. Ce dernier, qui en est désormais à 3 buts cette saison, a fait part de son ambition pour la fin de saison.

"Il reste sept matches"

"J'essaye toujours de revenir le plus vite possible et je suis content d'être dans l'équipe, de marquer des buts pour aider mes coéquipiers. (…) Ce n'est pas fini, il reste sept matchs, je vais essayer de rester en forme pour continuer à marquer"