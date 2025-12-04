OL : un Lyonnais a involontairement déclenché une énorme tempête au club

La Ligue Europa s’anime bien au-delà des terrains pour l’Olympique Lyonnais. Tandis que les Gones caracolent en haut de leur groupe, l’ombre d’une affaire réglementaire vient troubler leur belle dynamique : le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vient d’obliger l’UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire concernant la participation contestée de Rachid Ghezzal lors du match entre Lyon et Utrecht. Un épisode à forts enjeux où chaque décision peut bouleverser le parcours européen des Lyonnais.

Pourquoi Utrecht a contesté la participation de Ghezzal

L’affaire débute lors de la première journée de phase de groupes : face à Utrecht, Rachid Ghezzal fait son apparition sous le maillot lyonnais. Problème, l’ailier algérien aurait été aligné malgré une irrégularité administrative repérée après coup par l’UEFA elle-même. Ghezzal a ensuite été écarté des rencontres suivantes jusqu’à la phase à élimination directe, où il pourra être de nouveau inscrit.

Le FC Utrecht, considérant ce manquement grave au règlement, dépose une réclamation formelle et réclame que l’OL soit sanctionné pour ce qu’il estime être une infraction aux règles de qualification des joueurs. Cette protestation place immédiatement la rencontre Lyon-Utrecht sous tension et suscite des débats parmi les observateurs européens.

Le TAS somme l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire

D’abord, l’instance européenne refuse d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de l’Olympique Lyonnais. Saisie de l’affaire, l’équipe néerlandaise se tourne alors vers le Tribunal Arbitral du Sport. Après examen du dossier, le TAS estime que l’UEFA a failli à son obligation de diligence et lui ordonne finalement de diligenter une enquête formelle sur la participation du joueur lyonnais.

Du côté d’Utrecht, on attend désormais de l’UEFA qu’elle mène l’investigation avec « soin et diligence », un message que le club martèle alors qu’il continue de suivre de près chaque développement lié à l’affaire. À ce stade, Utrecht ne cache pas son attente de mesures significatives contre Lyon, tout en assurant communiquer sur l’évolution du dossier en temps voulu.

Conséquences pour l’OL et suite de l’affaire

Cette décision du TAS jette un certain flou sur la suite de la campagne européenne de Lyon. Leader de son groupe, l’OL voit peser la menace d’éventuelles sanctions sportives ou administratives qui pourraient remettre en cause sa belle trajectoire dans la compétition. L’avenir immédiat de Ghezzal en Ligue Europa est compromis jusqu’aux phases finales, et l’investigation vient entretenir l’incertitude autour de ses futures apparitions avec les Gones sur la scène européenne.

Le verdict à venir de l’UEFA sera scruté de très près, autant par les fans lyonnais que par les autres concurrents de la compétition. L’OL prépare sa défense, déterminé à valider sur le terrain ce qui pourrait être à nouveau contesté en coulisses. Cette bataille réglementaire rappelle combien l’enjeu sportif se mêle à la rigueur administrative en Coupe d’Europe. À suivre pour connaître le destin du club rhodanien au fil de l’enquête…