En plein boom à l’OL, l’attaquant brésilien Endrick (19 ans) veut avoir des garanties en cas de retour au Real Madrid cet été.

Le feuilleton Endrick s’intensifie et le jeune prodige brésilien de l’OL semble déterminé à choisir son prochain défi avec soin. Selon les informations de Marca, le joueur de 19 ans souhaite avoir une vraie chance de se montrer la saison prochaine au Real Madrid, un objectif qui pourrait influencer directement la décision du club espagnol et de l’OL.

Un prêt ou un transfert stratégique

Si le Real Madrid ne peut garantir un temps de jeu suffisant, l’entourage d’Endrick envisage un nouveau prêt, potentiellement assorti d’une option d’achat. Cette option permettrait au prodige brésilien de continuer sa progression tout en restant sous contrôle de l’OL, tout en se préparant à intégrer un club de l’envergure du Real dans les meilleures conditions.

Liverpool entre dans la danse

En parallèle, Fichajes annonce que Liverpool pourrait débourser 80 millions d’euros pour Endrick et en faire la tête de gondole de son projet la saison prochaine. L’intérêt des Reds ajoute une dimension supplémentaire au dossier et fait de ce mercato un véritable carrefour stratégique pour le jeune attaquant et l’OL, qui pourrait réaliser une vente record tout en préservant le développement du joueur.

Un choix décisif pour Endrick

Le choix d’Endrick ne se limite pas à un simple transfert mais à la construction de sa carrière à long terme. La décision entre intégrer immédiatement un grand club comme le Real Madrid ou poursuivre son ascension via un prêt stratégique déterminera la trajectoire de l’un des jeunes talents les plus surveillés du football mondial. Les prochaines semaines seront cruciales pour l’OL.