Si les résultats en dents de scie de l’OM sont la principale raison de la crise que traverse le club phocéen, l’OL a également joué un rôle-clé. Explications.

Alors que l’OM traverse une crise de résultats et de confiance, certains pointent du doigt un acteur inattendu : l’OL. Mohamed Toubache-Ter l’affirme : « En interne du côté de Marseille, ça envie énormément la réussite de Lyon & son atmosphère médiatique plutôt conciliante… » Une remarque qui révèle combien l’image et la communication des rivaux peuvent peser sur le moral d’un club en difficulté.

L’effet comparatif entre l’OM et l’OL

À Marseille, les tensions internes sont exacerbées par la comparaison avec Lyon. Résultats constants, stabilité dans l’encadrement et climat médiatique maîtrisé : ces facteurs, observés de loin, accentuent le sentiment d’urgence à Marseille. Là où Lyon paraît serein et organisé, l’OM vacille, et cette perception renforce la pression sur Roberto De Zerbi et son effectif.

Un rôle indirect mais réel ?

Si l’OL ne joue évidemment pas sur le terrain de l’OM, son image, son organisation et sa communication servent de référence, volontairement ou non, à la critique interne et externe à Marseille. Les échos d’une « réussite lyonnaise » nourrissent les frustrations et la comparaison devient un carburant pour les interrogations autour de l’équipe et de sa direction.

L’OM face à lui-même

En définitive, Lyon n’est pas la cause directe de la crise marseillaise, mais il agit comme un miroir. Face à un contexte déjà instable, l’OM se retrouve à se mesurer à ce modèle idéal, ce qui amplifie le malaise et rend plus visibles les défauts de l’organisation, des résultats et de la communication. Si l’OM veut tourner la page rapidement, il faudra savoir se détacher de ce poids comparatif et se concentrer sur ses propres repères… avant que la pression lyonnaise ne devienne insoutenable.