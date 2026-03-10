Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Alors que l’OL connaît une zone de turbulences qui pourrait s’avérer dramatique dans le sprint final, son infirmerie ne désemplit pas.

La tension monte à Lyon. À l’approche du sprint final en Ligue 1, l’OL voit son infirmerie et sa liste de suspendus s’allonger au pire moment. Premier coup dur : Tyler Morton sera suspendu pour le choc face à l’AS Monaco prévu le 22 mars. Le milieu de terrain a écopé dimanche de son cinquième carton jaune de la saison lors du match contre le Paris FC, entraînant automatiquement une suspension.

Un autre titulaire également absent

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour l’OL. Le défenseur Clinton Mata manquera lui aussi le prochain déplacement au Havre en raison d’une suspension déjà confirmée. Des absences importantes de deux titulaires qui pourraient peser dans la lutte pour les places européennes, alors que chaque point devient crucial à l’approche de la fin de saison.

Les supporters de l’OM se régalent

Ces difficultés lyonnaises n’ont évidemment pas échappé aux supporters de l’OM, très présents sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’entre eux n’ont pas hésité à se réjouir de la situation délicate de leur rival historique, multipliant les messages ironiques alors que l’OL traverse une période particulièrement compliquée.

Une éclaircie avec le retour de Fofana

Dans ce contexte tendu, une petite bonne nouvelle est tout de même venue éclairer le dernier entraînement de l’OL : l’ailier belge Malick Fofana a repris l’entraînement collectif. Une étape importante pour le joueur, absent depuis le 26 octobre dernier après une grave blessure aux ligaments de la cheville subie lors d’une rencontre face au RC Strasbourg. Son retour progressif pourrait offrir une solution supplémentaire à Paulo Fonseca pour aborder les dernières semaines d’une saison qui s’annonce particulièrement tendue pour l’Olympique Lyonnais.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League