Les infos du jour : Barcola sous pression, Terrier Marseille out, Olise Madrid priorité ?

Barcola sous pression au PSG, Iraola calme le jeu

Bradley Barcola n’a toujours pas été décisif après cinq matchs avec le PSG, malgré un transfert à 145 M€. Andoni Iraola refuse de parler de mauvaise passe et défend son ailier, rappelant que ses performances ne se limitent pas aux statistiques. Les attentes restent élevées autour du joueur.

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Terrier clarifie : aucun contact avec l’OM, Rennes et Lille approchés

Martin Terrier a confirmé n’avoir eu aucun échange concret avec l’OM lors du dernier mercato, malgré des discussions avec Bruno Genesio. L’attaquant a en revanche reconnu des contacts avec le Stade Rennais et Lille, mettant fin aux rumeurs d’un possible transfert à Marseille cet été.

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Olise privilégie le Real Madrid, le PSG à l’écart

Michael Olise, longtemps ciblé par le PSG, semble désormais privilégier un départ vers le Real Madrid en cas de transfert. Le Bayern Munich souhaite prolonger son joueur avec une clause élevée, compliquant sérieusement les chances parisiennes dans ce dossier très convoité.

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Lens s’offre l’OL et lance Cahuzac, notes des Sang et Or

Le RC Lens a décroché sa première victoire depuis la première journée en s’imposant 2-1 contre l’OL invaincu. Sotoca et Udol ont marqué pour les Lensois, tandis que Merah a réduit l’écart. Découvrez les notes attribuées aux joueurs de Lens après cette performance.

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Le Bayern réagit fermement à l’intérêt du PSG pour Olise

Face à l’intérêt du PSG pour Michael Olise, le Bayern Munich a envoyé un message clair pour affirmer sa volonté de conserver l’ailier français. Paris connaît désormais la position du joueur et de son club, ce qui complique encore davantage le dossier pour le PSG.

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Vente de l’OM : aucun repreneur crédible en vue pour McCourt

Malgré des rumeurs persistantes, la vente de l’OM n’avance pas faute d’acheteurs prêts à répondre aux exigences de Frank McCourt. Le propriétaire américain attendrait entre 600 et 700 millions d’euros, mais aucun candidat sérieux ne se serait manifesté, refroidissant les espoirs des supporters.

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Avenir d’Haaland relancé, PSG et Liga à l’affût

Les ennuis judiciaires de Manchester City pourraient rebattre les cartes pour Erling Haaland. Fabrizio Romano évoque la possibilité d’un départ vers l’Espagne, sans exclure un intérêt du PSG. Pour l’heure, aucune négociation n’est engagée, mais la situation reste à surveiller de près.

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Abline retrouve la forme et la confiance avant Toulouse

Matthis Abline, débarrassé de sa blessure estivale, se dit enfin à 100 % physiquement avant d’affronter Toulouse. L’ancien attaquant du FC Nantes apprécie aussi son nouveau rôle sur le terrain, qui lui permet de s’exprimer pleinement et de retrouver de la confiance dans le jeu.

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