Les infos du jour : Paixão sous pression à Lens ! Camara convoitise et pari d’avenir !

Igor Paixão en difficulté, l’OM s’interroge avant le choc à Lens

Malgré la victoire de l’OM à Leverkusen, la prestation décevante d’Igor Paixão inquiète à l’approche du déplacement à Lens. L’ailier brésilien peine à retrouver son niveau et sa titularisation soulève des doutes alors que la concurrence s’intensifie dans l’effectif marseillais.

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L’ASSE soigne sa relève avec la signature d’Ibrahim Camara

Le jeune milieu Ibrahim Camara, 15 ans, a rejoint l’agence Classico, confirmant l’intérêt croissant autour de ce talent du centre de formation de l’ASSE. Son entourage professionnel se structure alors que le club stéphanois mise sur l’avenir avec ce profil prometteur.

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Le PSG devra oublier Estevao, Chelsea ferme la porte cet hiver

Le PSG, à la recherche d’un remplaçant à Kvaratskhelia, ne pourra pas compter sur Estevao cet hiver. Chelsea refuse tout départ de sa pépite brésilienne, que ce soit en prêt ou transfert, et envisage même une prolongation pour sécuriser son avenir à Stamford Bridge.

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Fabien Centonze annonce son départ du FC Nantes en fin de saison

Avant le déplacement à Pau, Fabien Centonze a confirmé qu’il vivait sa dernière saison sous le maillot nantais. Le défenseur espère terminer sur une bonne note et laisser le FC Nantes à sa place en Ligue 1, alors que le club lutte actuellement en Ligue 2.

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L’ASSE sous pression avant Laval après un multiplex de Ligue 2 agité

Le multiplex de la 12e journée de Ligue 2 a resserré la lutte en tête du classement. Leader, l’ASSE voit ses poursuivants revenir à hauteur et n’a plus droit à l’erreur avant de recevoir Laval, sous peine de perdre son fauteuil de leader.

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Thauvin nommé pour le Trophée UNFP après sa déception chez les Bleus

Florian Thauvin, non retenu par Zidane en équipe de France, se console avec une nomination au Trophée UNFP du joueur du mois d’octobre. Le capitaine lensois brille par ses statistiques et ses performances, malgré la concurrence et les blessures chez les Bleus.

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Le Bayern Munich abandonne la piste Désiré Doué face aux exigences du PSG

Le Bayern Munich ne poursuivra pas la piste Désiré Doué, jugée trop onéreuse par les dirigeants allemands. Le jeune attaquant du PSG, déjà très convoité, ne devrait donc pas quitter Paris, le club souhaitant conserver son talent malgré l’intérêt européen.

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Joshua Duffus séduit Ian Cathro avant le choc ASSE-Laval

L’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, a salué l’investissement de Joshua Duffus avant la réception de Laval. L’attaquant anglais, souvent utilisé en sortie de banc, impressionne par son état d’esprit et son implication, ce qui pourrait lui valoir plus de responsabilités prochainement.

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Deux renforts offensifs espérés à l’OM dès janvier

L’OM pourrait accueillir un ailier polyvalent et un avant-centre au mercato hivernal, sous réserve du feu vert de la DNCG. Les supporters évoquent Ludovic Ajorque et Johan Bakayoko comme pistes prioritaires, alors que la direction prépare déjà le mercato de janvier.

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Sergio Camello, un profil à la Gouiri ciblé par l’OM

L’OM s’intéresse à Sergio Camello, attaquant du Rayo Vallecano, dont les statistiques et le style de jeu rappellent Amine Gouiri. Les données de Data’Scout valident cette piste espagnole, qui pourrait apporter une nouvelle dimension offensive à Marseille.

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