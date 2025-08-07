RC Lens Mercato : visite médicale réussie pour Thauvin, signature imminente !
OL, LOSC Mercato : un des deux clubs touche au but pour Dominik Greif 

Dominik Greif applaudissant lors d'un match de Majorque.
Bastien Aubert
7 août 2025

L’Olympique Lyonnais persiste et signe dans le dossier Dominik Greif (28 ans). Après deux premières propositions refusées, le club rhodanien a lancé une troisième offre pour le gardien slovaque de Majorque, sous pression.

🟩 Accord proche 

L’OL ne lâche rien pour Dominik Greif. Face au refus initial de Majorque, le club rhodanien a fait savoir qu’il déposait une troisième offre, estimée à 4 millions d’euros plus 1 million de bonus, pour s’attacher les services de Dominik Greif. Ce nouvel effort témoigne de la détermination des Gones à conclure rapidement ce dossier.

Si le club des Baléares ne semblait pas prêt à revoir ses exigences à la baisse, le Diario de Mallorca précise qu’il vient de perdre un premier deal sur ce mercato : Pablo Maffeo est parti à Nottingham, après que Majorque ait refusé de diminuer le prix demandé. Cette situation pourrait sonner comme un avertissement clair pour le club espagnol.

Majorque ne veut pas refaire un coup à la Maffeo

Sans compromis, l’OL pourrait donc rapidement se retirer de la course, frustré par un refus catégorique des dirigeants de Majorque. Et cette menace pèse sur les épaules des Espagnols, qui pourraient bien revoir leur position pour éviter de perdre un transfert intéressant.

Un duel de négociations s’engage donc, où la patience et la capacité à faire des concessions pourraient bien faire la différence. Pour Lyon, il s’agit d’éviter que le dossier ne capote alors que le mercato est déjà bien entamé.

« Le coup d’œil de But FC »

« L’OL semble bien parti dans ce dossier mais attention au retour de flamme du LOSC, qui cherche activement un remplaçant à Lucas Chevalier en partance pour le PSG et qui pourrait rapporter gros au club nordiste… »

