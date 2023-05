ASSE : Batlles a reçu un message de ses jeunes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE a déçu samedi en s'inclinant sur le terrain de Laval (1-2). Maladroits, à l'image de Wadji, les Verts sont apparus bien pâles en Mayenne, où Laurent Batlles a fait remarquer après le coup de sifflet final que l'équipe qui en voulait le plus avait gagné.

La réserve en démonstration contre Montluçon

Ce « non match » incitera-t-il le coach stéphanois à remanier un peu son groupe samedi pour la réception de QRM ? A voir... Mais le résultat de l'équipe réserve pourrait l'inciter à ouvrir un peu plus la porte à la jeune classe verte, très peu représentée en équipe première depuis le début de l'année. En effet l'équipe réserve de l'ASSE a atomisé Montluçon (7-0) dimanche à L'Etrat, avec six buts inscrits en deuxième mi-temps et sept buteurs différents : Fall, Saban, Lhéry, Edmilson, Cissé, Gabard et Mukanya. Yanis Lhéry avait eu un (petit) accessit il y a quinze jours à Rodez (1-1). On verra s'il fera ou non des émules...