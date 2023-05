ASSE : l'épopée des Verts a touché un grand nom du sport français

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Yannick Noah est désormais chanteur. Mais il n'est que les jeunes générations à ne pas savoir qu'il était auparavant un immense joueur de tennis, vainqueur de Roland-Garros en 1983.

On fête cette année la quarantième anniversaire de sa victoire et Noah s'est confie à ce sujet sur les ondes de France Info. En se remémorant un autre événement majeur du sport français, encore plus ancien, qui fera plaisir aux supporters de l'ASSE. Propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

"Je vis bien le fait d'avoir autant marqué les gens. Les témoignages que je reçois sont toujours très bienveillants. Il y avait des gens au stade, d'autres à la télé, c'est un moment marqué d'émotion. J'ai été touché moi-même en tant que fan de sport par l'épopée de Saint-Etienne en 1976, des Bleus en 1998. Je fais partie du patrimoine. Quand j'ai commencé à jouer, ce n'était pas forcément pour ça. Et tu crées des liens avec des gens que tu ne connais pas. C'est encore plus joli, je trouve."