ASSE : Nkounkou a une autre excuse que la fatigue pour le nul à Rodez

Deuxième match sans victoire pour l'AS Saint-Etienne, hier à Rodez (1-1). Après une série de rencontres sans défaite, les Verts viennent donc de s'incliner à domicile contre Metz (1-3) et de laisser deux nouveaux points chez leur chat noir de la saison (trois matches, zéro victoire). Laurent Batlles et la plupart de ses joueurs ont expliqué que les organismes étaient fatigués après un début d'année 2023 au triple galop pour sortir de la zone rouge. Niels Nkounkou, lui, a plutôt avancé l'argument du terrain accidenté...

"Match compliqué sur un terrain compliqué"

"Ça a été un match compliqué sur un terrain compliqué face à une bonne équipe de Rodez, a déclaré le joueur prêté par Everton à Evect. On a réussi à revenir au score donc on est content de prendre un point. On a bien réagi en seconde mi-temps. On a eu beaucoup d’occasions qu’on n'arrive pas à concrétiser mais on revient grâce à Kader (Bamba). Tous les matchs sont différents, le fait de jouer avec des longs ballons, ne pas avoir tout le temps la possession, c’était compliqué mais on a fait le maximum."

Pour résumer Alors que Laurent Batlles et ses partenaires ont avancé l'excuse de la fatigue pour justifier le nul décevant à Rodez (1-1) samedi, le latéral gauche de l'ASSE Niels Nkounkou a pour sa part expliqué que l'état du terrain n'a pas aidé à construire du jeu.

