ASSE : quatre ans plus tard, les héros de la Gambardella sont presque tous dans le dur !

Le petit milieu offensif a été prêté cette saison par l'ASSE au Puy, où il joue régulièrement et a inscrit 2 buts.

Un bel avenir lui semblait promis, mais l'attaquant n'a pas franchi le palier en L1 malgré la confiance de Claude Puel. Après un prêt décevant à Guingamp (L2), il n'a pas disputé le moindre match cette saison avec l'ASSE, écarté du groupe pro en raison de sa méforme et d'un écart de conduite. Et finalement cédé à Lausanne-Ouchy, modeste club de L2 suisse, début février. Où il n'a disputé qu'un match, avant de disparaître...

Malheureux lorsqu'il a gardé les cages vertes en L1, le portier s'est refait une santé du côté de Pau. Et après une première partie de saison où il n'a pas joué à Bristol, en L2 anglaise, il rebondit à Valenciennes. International Espoirs.

3e gardien lors de la campagne victorieuse en Gambardella, le natif de Colchester s'est révélé à l'ASSE il y a deux ans et demi. Mais depuis, les choses se sont compliquées pour lui. Il a perdu sa place, chez les Verts comme chez les Espoirs anglais.

Le milieu de terrain, qui a fêté ses 22 ans dimanche dernier, avait peu participé au parcours victorieux en Gambardella à cause des blessures. Celles-ci l'ont poursuivi ces dernières saisons mais il a enfin pu enchaîner les matches avec l'ASSE depuis le début de l'année... avant de rechuter une énième fois.

Laissé libre cet été par l'ASSE, le défenseur de 21 ans a du temps de jeu à Seraing, en Belgique. Mais son équipe, déjà reléguée, est lanterne rouge en Jupiler Ligue et en 15 matches, il n'a remporté que deux victoires, et récolté deux cartons rouges... Après un passage en réserve, il évolue à nouveau en équipe première.

Kenny Rocha Santos, capitaine de l'équipe victorieuse en Gambardella, évolue lui aussi à l'étranger, à Ostende, au sein de l'élite belge, après deux saisons à Nancy (L2). International capverdien, il était titulaire au sein de son équipe depuis son arrivée il y a deux ans et demi mais n'a plus joué depuis deux mois. Son équipe est relégable.

Transféré pour 40 M€ à Leicester, avec qui il a remporté la Cup, le natif de Marseille a vu sa cote exploser. Malgré une saison quasi blanche l'an dernier à cause d'une blessure, il a été transféré à Chelsea pour 87 M€ cet été. Devenu international Espoirs, il a été appelé pour la première fois chez les A lors de la dernière trêve internationale mais une blessure l'a contraint de déclarer forfait.

Transféré pour 29 M€ à Arsenal, le défenseur central, tour à tour prêté à l'ASSE, à Nice et à Marseille, joue enfin avec les Gunners. Il est titulaire chez l'actuel leader de Premier League et il a intégré l'équipe de France, avec laquelle il est devenu vice-champion du monde au Qatar.

Pour résumer

L'ASSE avait remporté la Coupe Gambardella en avril 2019, avec en finale une victoire contre Toulouse (2-0) grâce à deux buts de Bilal Benkhedim et Charles Abi. Quatre ans plus tard, les protégés de Razik Nedder sont quasiment tous dans le dur, à l'exception des phénomènes Wesley Fofana et William Saliba...