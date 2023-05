Laval - ASSE : les Verts ont bien été floués, la polémique arbitrale atteint des sommets !

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

La polémique arbitrale survenue lors du match entre Laval et l’ASSE (2-1) n’en finit plus de rebondir ! Hier, l'insider Mohamed Toubache-Ter nous a appris sur Twitter que l'arbitre de la rencontre, Abdelatif Kherradji, se serait excusé à la mi-temps auprès des Verts après le pénalty sifflé en faveur des Tango.

« On est content d'avoir eu ce coup de pouce »

Si les Verts peuvent donc s’estimer logiquement floués par l’arbitrage, le son de cloche est le même du côté adverse. Antonin Bobichon l’a clairement affirmé haut et fort : « On a été un peu surpris de la décision de l'arbitre. Peut-être que le fait que Saint-Etienne ne joue rien contrairement à nous a peut-être joué. On est content d'avoir eu ce coup de pouce. » Difficile de faire plus limpide...

🎙 Antonin Bobichon (Laval) :



"On a été un peu surpris de la décision de l'arbitre.[…] Peut-être que le fait que Saint-Etienne ne joue rien contrairement à nous a peut-être joué.



On est content d'avoir eu ce coup de pouce."#LAVALASSE pic.twitter.com/J7sG10XPfo — Actu Sainté (@actusainte) May 16, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Un penalty litigieux accordé aux Lavallois suite à une soit disant faute de Gautier Larsonneur sur Demo Sylla fait couler encore beaucoup d'encre dans les rangs de l'AS Sain-Étienne... et même du Stade Lavallois : C'est dire !

Bastien Aubert

Rédacteur