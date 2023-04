ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Bouchouari me rappelle ces joueurs d'un autre temps... »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« La blessure de Thomas Monconduit nous permet de mettre en avant un secteur dont on ne parle finalement qu'assez peu et qui est pourtant le poste le plus concurrentiel à l'ASSE aujourd'hui : le milieu de terrain. A longueur de chroniques, je me suis beaucoup attardé sur Wadji, Krasso, le gardien, la défense, les pistons mais on a finalement assez peu parlé du milieu. Pourtant, dans l'animation de Laurent Batlles, c'est un secteur qui compte énormément. Que ce soit dans le volume de jeu ou dans la capacité à râtisser des ballons, on a la chance d'avoir à Saint-Etienne un gros milieu de terrain, très participatif, avec beaucoup de concurrence et une vraie incertitude dans les choix. Même avec la blessure de Monconduit, ils sont encore quatre à postuler pour deux ou trois places. Cela donne de vraies cartouches à Laurent Batlles.

« Fomba ? Une autre bonne pioche du très bénéfique Mercato d'hiver »

Pour commencer, je vais parler du dernier arrivant Lamine Fomba, qui a naturellement pris sa place sur les derniers matchs et qui pose une vraie concurrence à Amine Moueffek. L'ancien Nîmois a été très bien ciblé car il correspond vraiment aux besoins. C'est un joueur combattif, revanchard par rapport à la fin de son aventure dans le Gard et qui colle à l'état d'esprit du maillot vert. C'est un vrai joueur de collectif. Quelqu'un qui tire l'équipe vers le haut. Une autre bonne pioche du très bénéfique Mercato d'hiver.

Devant lui, on a deux joueurs très utilisés par Laurent Batlles mais dans des registres différents avec Victor Lobry et Benjamin Bouchouari. Je les trouve très complémentaires avec une grosse activité de leurs parts. Bouchouari est vraiment un joueur spécial de par son gabarit, sa vitesse, son coup d'oeil et sa façon d'être. Il me rappelle ces joueurs d'un autre temps, loin du moule actuel, quand l'aspect athlétique n'était pas la norme pour sortir des centres de formation français. Il apporte une certaine fraîcheur et techniquement c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Presque un numéro 10 à l'ancienne...

« Mouton, Chambost... Des joueurs trop « tranquilles », pas assez dans la révolte... »

Dans cette concurrence forte, on distingue aujourd'hui deux grands perdants : Louis Mouton, qui, après un bon début de saison dans les difficultés stéphanoises, est retombé dans l'anonymat de l'équipe réserve en National 3 faute de place pour lui et Dylan Chambost, qui joue moins depuis le Mercato d'hiver. Concernant Chambost, il avait fait quelques bons matchs mais il a globalement déçu au fil des matchs. Je trouve qu'il a manqué de charisme et de volume de jeu quand il en fallait et son déclassement me paraît logique. Idem pour Louis Mouton. On parle de deux bons joueurs mais trop « tranquilles », qui manquaient d'un peu de combattivité, d'esprit de révolte... Je reste persuadé qu'il s'agit de bons joueurs mais, à mon sens, ça peut davantage fonctionner pour eux dans une équipe qui tourne déjà bien. Sur la deuxième partie de saison, Laurent Batlles cherchait des joueurs pour tirer l'équipe vers le haut et c'est un registre dans lequel ces deux-là ont un peu plus de mal... »

Alexandre Corboz

Rédacteur