FC Barcelone - Mercato : les supporters célèbrent le titre et Messi, Raphinha fait une annonce sur son avenir

C'est la fête à Barcelone ce lundi, les supporters célèbrent le titre de champion d'Espagne, officiel depuis hier soir et la victoire sur le terrain de l'Espanyol (4-2).

Les supporters culés, qui seraient plus de 75 000, ont entonné des chants à la gloire de Lionel Messi, après l'annonce du président Joan Laporta, qui fera tout pour le ramener au bercail. Autre fait majeur : Raphinha a glissé un message sur son avenir : « C'est sûr, la saison prochaine on essayera de faire encore mieux ». Des propos qui laissent entendre que l'ancien rennais n'a aucune envie de quitter le Barça.

Raphinha sends message on his future: “I’m very happy to win this title here at Barça, it's better than I imagined”. 🔵🔴🇧🇷 #FCB



“For sure next season we will try to achieve more”. pic.twitter.com/FFqNa5kvjb