FC Barcelone : Shakira a trouvé un remplaçant à Gerard Piqué !

Sa rupture d’avec Shakira n’a pas semblé toucher Gerard Piqué au cœur. Et, pour cause, l’ancien défenseur central du FC Barcelone filerait le parfait amour avec Clara Chia et a monté en parallèle une affaire très florissante avec sa révolutionnaire Kings League.

En fin de semaine dernière, la presse catalane nous a même appris que Piqué avait réussi à recruter Neymar présidant une équipe au Brésil pour la saison 2... en plus de Ronaldinho ! Du côté de Shakira, c’était le calme plat côté cœur jusqu’à présent. La donne aurait changé.

Selon OK Diario, la chanteuse colombienne aurait retrouvé l’amour à Miami, où elle va désormais résider avec ses enfants Milan et Sasha. Si elle veut habiter en Floride, c’est parce qu’elle aurait rencontré un bel inconnu depuis quatre mois. L’identité de ce dernier n’a pas encore filtré.