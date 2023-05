FC Barcelone - Mercato : quatre joueurs posent des problèmes à Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après plusieurs années sans gagner, les Catalans s’apprêtent à remporter la Liga dans les prochaines journées. Une bonne nouvelle pour les supporteurs du FC Barcelone qui vont pouvoir savourer un sacre en championnat après de belles désillusions sur le plan européen depuis quelques temps. Dans le même temps, le Barça prépare son grand mercato estival et le chantier s’annonce très gros.

En effet, malgré une situation financière catastrophique et quelques polémiques, les dirigeants du Barça ne manquent pas d’ambitions sur le marché des transferts. Si Lionel Messi est la grande priorité, Ilkay Gündogan et Yannick Carrasco sont attendus par Xavi. En même temps, les Blaugranas veulent sécuriser les pépites et les anciens à l’image de Sergio Busquets. En bref, le Barça veut tout faire avec des moyens très limités.

Des départs forcés à venir

Pour enregistrer des joueurs, il faudra vendre certains et le département sportif du Barça travaillerait depuis des semaines pour essayer de boucler des sorties à des indésirables pour générer des profits. Selon les informations de Sport, les dirigeants barcelonais seraient prêts à écouter les offres pour Ferran Torres, Jordi Alba, Ansu Fati et Franck Kessié, mais si les choses se compliquent, la porte pourrait s'ouvrir à d'autres joueurs comme Eric Garcia ou Raphina.

Cependant la tâche ne s’annonce pas facile, car selon le quotidien sportif catalan, les indésirables ne voudraient pas tous partir. Ni Ferran Torres, ni Franck Kessié, ni Jordi Alba, ni même Ansu Fati ne souhaitent quitter le Barça et ils le font savoir au club. « Le Barça sonde leur entourage, mais ce n'est qu'une fois le championnat remporté qu'il s'adressera directement aux joueur », précise Sport. Le mercato en Catalogne s’annonce déjà palpitant, affaire à suivre…