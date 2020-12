FC Barcelone, OM – Mercato : un crack de Villas-Boas serait dans le viseur des Blaugranas

Considéré comme l'un des plus sûrs espoirs de l'OM, Boubacar Kamara (22 ans) est appelé plier bagage prochainement. Sous contrat jusqu'en juin 2022 dans la Cité phocéenne et tardant à prolonger, le Minot pourrait même plier bagage dès l'été prochain.

Dans le radar de très grands clubs comme le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio de Rome ou encore le Milan AC, le défenseur olympien intéresserait aussi beaucoup, selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone. Si le recrutement dépendra en grande partie de l'identité du futur président nommé en janvier, les recruteurs blaugranas rendraient régulièrement des rapports élogieux sur Boubacar Kamara.

Le Barça n'est pas le favori pour Boubacar Kamara

Les scouts du Barça suivraient Kamara depuis ses 16 ans et les équipes de Ramon Planes laisseront ce dossier en haut de la pile pour ceux qui sont censés reprendre le flambeau. Sur ce dossier, le FC Barcelone démarre cependant en outsider et n'a pas la voilure financière pour mener un recrutement à moins de proposer un échéancier de paiement allongé et d'inclure des joueurs dans la balance.

Reste également à savoir si le coach en place dans quelques mois voudra de ses services. Concernant les recrutements en défense et au milieu, Ronald Koeman semble par exemple préférer Eric Garcia (Manchester City) et Georginio Wijnaldum (Liverpool).