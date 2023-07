FC Nantes : 5 jeunes lancés et 2 autres mis à l'écart par Aristouy ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

C’est aujourd’hui que le FC Nantes reprend l’entraînement avec sans doute quelques nouvelles têtes. Selon L’Équipe, plusieurs jeunes pousses du club sont attendus à la Jonelière ce matin : Nathan Zeze (18 ans), Junior Diaz (19 ans), Lohann Doucet (20 ans), Mohamed Achi (21 ans) et Stredair Appuah (19 ans). Cela vaut aussi pour Bastien Meupiyou (17 ans), défenseur de 1,91 m, finaliste avec la France du dernier Championnat d’Europe des moins de 17 ans.

Voisine et Manvelyan écartés ?

« Ils participeront au stage à La Baule (du 17 au 22 juillet) et ils ont tous une vraie carte à jouer », dit-on dans l’environnement du club, alors que Robin Voisine (21 ans) et Gor Manvelyan (21 ans) n’ont, eux, pas été conviés à cette rentrée des classes. Au programme : des tests médicaux et physiques.

